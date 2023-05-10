Процент отказов россиянам, которые пытались получить шенгенскую визу, в 2022 году вырос в семь раз по сравнению с тем, что было в 2019 году.
Таким образом, в первый раз за последние 9 лет Россия перестала быть лидером по числу заявлений, поданных на получение шенгенской визы, пишет АТОР.
Теперь в лидеры по количеству желающих получить Шенген вышла Турция с 778 тысячами заявок от её граждан. Россия сместилась на вторую позицию. Примечательно, что число обращений на получение шенгенской визы от россиян сократилось в 6 раз по сравнению с 2019 годом.
Кроме Турции и России, много желающих обзавестись визой в ЕС среди граждан Саудовской Аравии, Индии, Алжира, Марокко, Таиланда, Британии, Туниса и Египта.
Общая доля отказов на получение визы тоже возросла: если в 2019 году было отклонено 9,9% заявок, то в 2022 году в два раза больше — 17,9%.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российская певица Надежда Бабкина после похорон модельеров Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина решила уехать из Москвы для восстановления сил.