АТОР: каждому десятому гражданину РФ отказались выдавать шенгенскую визу

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Процент отказов россиянам, которые пытались получить шенгенскую визу, в 2022 году вырос в семь раз по сравнению с тем, что было в 2019 году.

Фото: youtube. com

Таким образом, в первый раз за последние 9 лет Россия перестала быть лидером по числу заявлений, поданных на получение шенгенской визы, пишет АТОР.

Теперь в лидеры по количеству желающих получить Шенген вышла Турция с 778 тысячами заявок от её граждан. Россия сместилась на вторую позицию. Примечательно, что число обращений на получение шенгенской визы от россиян сократилось в 6 раз по сравнению с 2019 годом.

Кроме Турции и России, много желающих обзавестись визой в ЕС среди граждан Саудовской Аравии, Индии, Алжира, Марокко, Таиланда, Британии, Туниса и Египта.

Общая доля отказов на получение визы тоже возросла: если в 2019 году было отклонено 9,9% заявок, то в 2022 году в два раза больше — 17,9%.

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