Комитет государственной безопасности Белоруссии сообщил, что в республике были предотвращены несколько терактов, следы заказчиков которых ведут на Украину. Как информирует глава КГБ Иван Тертель, злоумышленники планировали совершить несколько нападений как непосредственно в День Победы, так и накануне этого праздника. Однако служба предотвратила теракты, пишет EADaily.
Отмечается, что взрывчатые устройства были скрыты в бытовых приборах, привезённых в страну из-за рубежа.
"Согласно данным КГБ, разные люди получили посылки с заданием — забрать и не задавать лишних вопросов. А в нужное время посылки должны были активировать, чтобы спровоцировать жертвы, всколыхнуть ситуацию в стране. Следы заказчика терактов ведут на Украину", — доложили в эфире одного из государственных телеканалов Белоруссии.
За последние несколько месяцев правоохранительные органы Белоруссии неоднократно сообщали о предотвращении терактов в стране, большинство из которых были связаны с иностранными спецслужбами, в том числе с Украиной.
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