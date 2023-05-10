КГБ Белоруссии сообщило, что спецслужбы Украины готовили в республике теракты в День Победы

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Комитет государственной безопасности Белоруссии сообщил, что в республике были предотвращены несколько терактов, следы заказчиков которых ведут на Украину. Как информирует глава КГБ Иван Тертель, злоумышленники планировали совершить несколько нападений как непосредственно в День Победы, так и накануне этого праздника. Однако служба предотвратила теракты, пишет EADaily.

Фото: REX/ Shutterstock

Отмечается, что взрывчатые устройства были скрыты в бытовых приборах, привезённых в страну из-за рубежа.

"Согласно данным КГБ, разные люди получили посылки с заданием — забрать и не задавать лишних вопросов. А в нужное время посылки должны были активировать, чтобы спровоцировать жертвы, всколыхнуть ситуацию в стране. Следы заказчика терактов ведут на Украину", — доложили в эфире одного из государственных телеканалов Белоруссии.

За последние несколько месяцев правоохранительные органы Белоруссии неоднократно сообщали о предотвращении терактов в стране, большинство из которых были связаны с иностранными спецслужбами, в том числе с Украиной.

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