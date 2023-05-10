Французский историк Рене Барки: США стремятся ослабить Россию, развязав войну НАТО с ней на Украине

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Соединённые Штаты активно стремятся к ослаблению России посредством развязывания "войны НАТО с ней" на территории Украины. Корреспонденты РИА Новости пишут об этом со ссылкой на известного французского военного историка Рене Барки.

Фото: Правда.Ру

По словам эксперта, за наступлением империализма Запада во главе со Штатами последовали "цветные революции", а также обострились национализм и ненависть. Результатом этих процессов стали десятки тысяч безвинных жертв, подытожил Барки.