Соединённые Штаты активно стремятся к ослаблению России посредством развязывания "войны НАТО с ней" на территории Украины. Корреспонденты РИА Новости пишут об этом со ссылкой на известного французского военного историка Рене Барки.
По словам эксперта, за наступлением империализма Запада во главе со Штатами последовали "цветные революции", а также обострились национализм и ненависть. Результатом этих процессов стали десятки тысяч безвинных жертв, подытожил Барки.
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