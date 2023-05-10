Президент Сирии Асад получил приглашение на саммит Лиги арабских государств

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Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд официально пригласил президента Сирии Башар Асада участвовать в саммите Лиги арабских государств (ЛАГ). Об этом заявила пресс-служба сирийского президента, добавив, что встреча глав государств состоится 19 мая в Джидде в Саудовской Аравии.

Фото: РБК

Отмечается, что это первое мероприятие, на котором будет находиться Сирия после своего возвращения в организацию. Напомним, государство возобновило позиции 7 мая, когда главы министерств иностранных дел ЛАГ одобрили подобное решение. Позднее генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абу аль-Гейт заявил, что Асад может принять участие в очередном саммите ЛАГ в мае.