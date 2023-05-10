Марков: Киев заинтересован в том, чтобы Москва сорвала зерновую сделку

Зерновая сделка может быть продлена с учётом пожеланий России. Однако это не говорит о том, что Москва начнёт вести переговоры с Киевом, поскольку Украина не является самостоятельным субъектом процесса. Россия обсудит все условия соглашения напрямую с Западом. Об этом заявил директор Института политических исследований Сергей Марков в беседе с Pravda.Ru.

Фото: РИА Новости

Для спасения зерновой сделки необходимо выполнить два условия: разблокировать российские суда и вернуть "Россельхозбанк", через который проходит оплата, в SWIFT. Эти требования относятся к Западу, а не к Украине, подчеркнул Марков.

"Киев заинтересован в том, чтобы Москва сорвала подписание этой сделки. Тогда Запад скажет: "Россия в сделке не участвует, поэтому всё будем делать сами", — заключил политолог.

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