Aljazeera: самолёты и танки Израиля нанесли удары по северным и южным районам сектора Газа

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Самолёты и танки израильской армии (ЦАХАЛ) сегодня нанесли целый ряд массированных ударов по северу и югу сектора Газа. Корреспонденты телеканала Aljazeera сообщают, один палестинец погиб, а другой получил тяжелые ранения вследствие авиаудара в населённом пункте Хан-Юнис.

Фото: shutterstock.com

Главной целью возобновившихся атак Израиля являются позиции, с которых палестинское сопротивление наносит ракетные удары по его территориям.

Ранее представители ЦАХАЛ проинформировали о том, что бойцы израильских ВВС атаковали боевиков, которые следовали к месту пуска ракет в Хан-Юнис.