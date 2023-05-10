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Tecnologia e Defesa: Украина запросила у Бразилии 450 бронетранспортёров Guarani

Tecnologia e Defesa: Украина намерена купить 450 бронетранспортеров Guarani у Бразилии

1:05
Мир

Киев выразил Бразилии желание приобрести 450 бронетранспортеров Guarani для гуманитарных целей. Об этом сообщило бразильское издание Tecnologia & Defesa.

Tecnologia e Defesa: Украина намерена купить 450 бронетранспортеров Guarani у Бразилии
Фото: t.me/milinfolive /94309

"В документе … содержится запрос на приобретение до 450 Guarani в медицинском варианте для государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС)", — сказано в материале.

Уточняется, что запрос на покупку бронетранспортёров Киев адресовал в минобороны Бразилии ещё в конце апреля, направив его военному атташе в украинском посольстве. В Киеве уточнили, что хотели бы получить оранжево-жёлтые бронемобили, пояснив, что собираются использовать их для вывоза мирного населения и раненых из зон боевых действий.

Журналисты подчеркнули, что оплата за бронетранспортёры будет произведена не Киевом, а его союзниками. Также украинская сторона должна предоставить гарантии, что будет использовать эти машины исключительно в гуманитарных целях.

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"Бразилия повторит судьбу Украины"
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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