Киев выразил Бразилии желание приобрести 450 бронетранспортеров Guarani для гуманитарных целей. Об этом сообщило бразильское издание Tecnologia & Defesa.
"В документе … содержится запрос на приобретение до 450 Guarani в медицинском варианте для государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС)", — сказано в материале.
Уточняется, что запрос на покупку бронетранспортёров Киев адресовал в минобороны Бразилии ещё в конце апреля, направив его военному атташе в украинском посольстве. В Киеве уточнили, что хотели бы получить оранжево-жёлтые бронемобили, пояснив, что собираются использовать их для вывоза мирного населения и раненых из зон боевых действий.
Журналисты подчеркнули, что оплата за бронетранспортёры будет произведена не Киевом, а его союзниками. Также украинская сторона должна предоставить гарантии, что будет использовать эти машины исключительно в гуманитарных целях.
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