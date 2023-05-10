Киеву необходимо от Германии ещё больше вооружения. Боевикам ВСУ нужны боеприпасы для дальних дистанций, а также зенитные комплексы и бронетехника. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба проинформировал об этом в интервью корреспондентам немецкого издания Bild.
Кулеба акцентировал внимание на том, что Германия располагает огромными запасами различных видов оружия. В стране отлично развита военная промышленность, а её "титан" по Европе — концерн Rheinmetall, резюмировал украинский политик.
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