Россиянина Артема Котукова, проживающего на острове Бали, обвинили в создании ОПГ. Об этом пишет индонезийским порталом Detik.
Отмечается, что Котуков также является консультантом местной полиции по вопросам борьбы с наркотиками.
Глава отдела по связям с общественностью региональной полиции Бали Стефанус Сетианто заявил, что Котуков создал организованную преступную группировку с целью осуществления "бандитских действий на Бали". Сетианто добавил, что полиция направила письмо в управление трудовыми ресурсами Бали для проведения дальнейшего расследования данного инцидента.
По словам Котукова, все это время он помогал местной полиции раскрывать дела о наркотиках на острове, — приводит слова россиянина РИА "Новости".
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