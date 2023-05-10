В Бразилии врачи оторвали голову новорожденному ребенку

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Жительница Бразилии обвинила врача-гинеколога в смерти своей новорожденной дочери, у которой, по ее словам, оторвали голову во время родов. Об этом пишет New York Post.

Фото: pixabay.com

34-летняя женщина рассказала, что инцидент произошел в Сан-Паулу. Ее доставил в клинику на 28-й неделе беременности с жалобами на повышенное артериальное давление. После обследования врачи предложили провести преждевременные роды.

По словам мужа женщины, присутствовавшего в операционной во время родов, из врачей попытался быстро извлечь тело ребенка из утробы матери, сильно нажимая женщине на живот. В процессе, при вытягивания плода, он оторвал голову ребенку.

Через несколько дней тело ребенка вернули семье. При этом врачи заявили, что младенец в любом случае скончался бы, поскольку у него была зафиксирована патология дыхательной системы.