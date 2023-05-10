В США создали пиво из сточных вод Сан-Франциско

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Продукт является результатом коллаборации пивоваров из Северной Калифорнии Devil's Canyon и компании по очистке воды Epic Cleantec. Итогом совместной работы стал кельш с горьковатым вкусом и ярко выраженным ароматом хмеля.

Фото: metaratings. ru/news/nazvana-stoimost-stakana-piva-na-chm-2022-po-futbolu-v-katare-1414862/

Для его создания использовали сточные воды от стирки, мытья посуды, душа, ванной и раковин одного из жилых комплексов САн-Франциской, пишет Telegram-канал Discovery.