Продукт является результатом коллаборации пивоваров из Северной Калифорнии Devil's Canyon и компании по очистке воды Epic Cleantec. Итогом совместной работы стал кельш с горьковатым вкусом и ярко выраженным ароматом хмеля.
Для его создания использовали сточные воды от стирки, мытья посуды, душа, ванной и раковин одного из жилых комплексов САн-Франциской, пишет Telegram-канал Discovery.
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