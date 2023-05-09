MWM: в США озадачены, как РФ вскрыла РСЗО HIMARS в зоне спецоперации Украине

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Американские военные эксперты не могут объяснить, как России при помощи систем глушения радиолокации удалось подавить передовые ракетные комплексы HIMARS, переданные ВСУ в качестве военной помощи. Согласно публикации Military Watch Magazine (MWM), реактивные артиллерийские установки, широко используемые украинскими военными, становятся всё менее точными.

Фото: polskieradio.pl

"Российские средства ПВО стали всё чаще сбивать их. При этом остаётся непонятным, как российские Вооружённые силы могли так снизить эффективность этих систем", — задаются вопросом авторы статьи.

Согласно данным публикации, в случае полномасштабной войны ракетные комплексы HIMARS и аналогичные системы станут более уязвимыми, так как их удары будут направлены в первую очередь на американские спутники, используемые для координации запусков.

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