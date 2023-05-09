Американские военные эксперты не могут объяснить, как России при помощи систем глушения радиолокации удалось подавить передовые ракетные комплексы HIMARS, переданные ВСУ в качестве военной помощи. Согласно публикации Military Watch Magazine (MWM), реактивные артиллерийские установки, широко используемые украинскими военными, становятся всё менее точными.
"Российские средства ПВО стали всё чаще сбивать их. При этом остаётся непонятным, как российские Вооружённые силы могли так снизить эффективность этих систем", — задаются вопросом авторы статьи.
Согласно данным публикации, в случае полномасштабной войны ракетные комплексы HIMARS и аналогичные системы станут более уязвимыми, так как их удары будут направлены в первую очередь на американские спутники, используемые для координации запусков.
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