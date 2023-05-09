Предстоящее контрнаступление укронацистов не следует рассматривать в качестве единственного сражения, призванного определить дальнейшее развитие событий в рамках боевых действий. Информационный портал РБК пишет об этом со ссылкой на соответствующее заявление советника главы офиса украинского президента Михаила Подоляка.
Напомним, Средиземье — это вымышленный континент, на территории которого разворачиваются события книг Толкина "Хоббит" и "Властелин колец".
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