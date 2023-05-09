Боевики ВСУ выпустили четыре снаряда по столице ДНР

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Утром в День Победы укронацисты выпустили по Донецку сразу четыре "натовских" снаряда 155-миллиметрового калибра. Массированному обстрелу со стороны позиций киевского режима в очередной раз подвергся Петровский район столицы ДНР, проинформировало представительство республики в СЦКК. Местная власть зафиксировала обстрел около половины девятого. Снаряды упали в Максимильяновке, уточнили в ведомстве.

Фото: РИА Новости

В 9:25 укронацисты начали обстреливать Владимировку и Горловку. По этим населённым пунктам они выпустили 17 аналогичных снарядов.