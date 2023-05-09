NYT: у 80-летнего Байдена есть все шансы получить деменцию на втором президентском сроке

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В случае победы на выборах президента США в 2024 году у Джо Байдена есть большая вероятность столкнуться с деменцией, заявили американские эксперты.

Фото: Biden Transition via CNP/CNP/AdMedia

К началу второго президентского срока действующему главе Белого дома исполнится 82 года, а именно в этом возрасте у почти 20% людей начинают наблюдаться первые признаки деменции.

"Потерять возможность к абстрактному мышлению и критичному подходу будет фатальным для президента", — пишет издание The New York Times.

К тому же, отмечают специалисты, преклонный возраст негативно влияет на состояние слуха и зрения, повышается риск сердечных заболеваний, а проблемы с пищеварительной системой приводят к постоянной слабости и вялости пожилых людей.

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