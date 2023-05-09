Экс-аналитик ЦРУ Макговерн проинформировал о побеге Зеленского

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Как только ВСУ потерпят сокрушительное поражение, президент Украины Владимир Зеленский сбежит из страны, заявил бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн. По мнению экс-аналитика, Киев уже определил место для "эвакуации" лидера Незалежной.

Фото: Youtube

Так, по мнению Макговерна, Зеленский отправится на Кипр, где, возможно, у политика есть офшорные счета.

"Он хороший актёр, играет роль защитника, который будет стоять со своей страной до самого конца. Но через пару недель он будет на вилле на Кипре, а украинцы окажутся брошены на произвол судьбы", — заявил экс-аналитик ЦРУ Judging Freedom.

Как уточнил бывший сотрудник ЦРУ, после провала украинского контрнаступления Зеленскому придётся бежать, а остальным сесть за стол переговоров с Россией.

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