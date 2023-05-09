Жена экс-президента Украины Порошенко заявила об "украинском нашествии" в Киеве

Супруга бывшего украинского лидера Марина Порошенко выступила с неожиданным заявлением во время благотворительного мероприятия фонда своего мужа.

Марина Порошенко что-то напутала

Её речь опубликовал местный канал "Новини.LIVE".

"Украина страдает от украинского нашествия", — заявила бывшая первая леди Незалежной.

Подобными оговорками был известен и сам Пётр Порошенко. Он не раз говорил об "украинских агрессорах" и "украинских оккупантах" в Крыму и Донбассе.

Ранее в Польше предупредили беженцев с Украины, что если они и далее продолжат восхвалять националистов, то будут официально объявлены "врагами народа" и "антипольскими преступниками".