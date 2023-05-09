Супруга бывшего украинского лидера Марина Порошенко выступила с неожиданным заявлением во время благотворительного мероприятия фонда своего мужа.
Её речь опубликовал местный канал "Новини.LIVE".
"Украина страдает от украинского нашествия", — заявила бывшая первая леди Незалежной.
Подобными оговорками был известен и сам Пётр Порошенко. Он не раз говорил об "украинских агрессорах" и "украинских оккупантах" в Крыму и Донбассе.
Ранее в Польше предупредили беженцев с Украины, что если они и далее продолжат восхвалять националистов, то будут официально объявлены "врагами народа" и "антипольскими преступниками".
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