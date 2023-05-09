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Axios: уволенный журналист Такер Карлсон готовится объявить войну Fox News

0:37
Мир

Уволенный из-за своих прямых высказываний в адрес американских властей журналист Такер Карлсон готовится объявить войну Fox News, пишут СМИ.

Axios: уволенный журналист Такер Карлсон готовится объявить войну Fox News
Фото: https://img.theepochtimes.com/

По их данным, Карлсон "собирает союзников" против телеканала.

"Он готовится высвободить союзников для нападения на Fox News в попытке заставить сеть позволить ему работать или начать работу на правого соперника", — пишет Axios.

При этом авторы утверждают, что возможен и третий вариант — Карлсон намерен запустить собственное медиа, которое будет подчиняться цензуре американских властей.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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