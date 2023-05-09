Американский ветеран Кон напомнил США о союзничестве с Россией

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Американский ветеран Фрэнк Кон призвал Россию и США вспомнить, что во время Второй мировой войны страны были союзниками и былую дружбу ещё не поздно возродить.

Фото: Fotodom.ru/DP

По его словам, несмотря на преклонный возраст, он старается участвовать в церемониях в честь Дня Победы.

"Мы собирались идти вперёд и восстанавливать мир, мы были союзниками, мы были друзьями, — заявил 97-летний полковник РИА Новости. — Сейчас я участвую в церемониях, чтобы вернуть то время. В моём возрасте это не так уж просто, но я должен делать это, пока могу".

Как подчеркнул полковник, Вашингтону и Москве стоит вспомнить, что ничего, кроме кровопролития, война не принесла. И те лидеры, у которых есть власть, всё ещё могут договориться.

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