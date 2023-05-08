Компания Virgin Galactic планирует возобновить коммерческие полёты в космос в июне

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Компания Virgin Galactic, которая занимается космическим туризмом и принадлежит Ричарду Брэнсону, объявила о планах вернуться в космос в конце мая и начать коммерческие полеты уже в июне.

Фото: pixabay.com

Первый коммерческий полёт будет проходить с пассажирами из итальянских ВВС. Сам полёт предлагает всего несколько минут невесомости. Для этого используется огромный самолёт-носитель, который сбрасывает корабль на высоту более 80 километров, после чего корабль опускается и приземляется на ту же взлетно-посадочную полосу.

Ранее Ричард Брэнсон сам совершил космический полёт в июле 2021 года. Компания модифицировала самолёты и космические корабли для улучшения их производительности и возможности более частых полётов. Компания уже продала около 600 билетов в космос по цене до 250 тысяч долларов США в период с 2005 по 2014 год. В последние годы цена за билет увеличилась до 450 тысяч долларов.

Космический туризм является относительно новой отраслью. Virgin Galactic является одной из немногих компаний, которые занимаются этой деятельностью, и первой, которая запустила коммерческие полёты в космос. Однако, космический туризм также вызывает опасения в отношении безопасности и влияния на окружающую среду.