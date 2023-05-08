Балицкий: контрнаступлению ВСУ на Запорожском направлении мешают дожди

0:52 Your browser does not support the audio element. Мир

По информации, полученной на Запорожском направлении, дожди мешают контрнаступлению ВСУ.

Фото: https://t.me/RVvoenkor/42913

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что для передвижения техники необходимо, чтобы грунт был просохшим хотя бы на 10-12 см. Он также отметил, что американская техника не приспособлена к чернозёму, который преобладает на территории Украины. Эти факторы могут задержать контрнаступление ВСУ.

Отметим, что танки и другая техника действительно могут испытывать трудности во время дождей и на грязных дорогах. В таких условиях увеличивается вероятность затруднений с передвижением и потерь техники. Поэтому погода и состояние дорог — важные факторы, учитываемые при планировании военных операций.