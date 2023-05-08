Польша намерена отдать часть ввезённого с Украины зерна другим странам

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Власти Польши намерены раздать часть ввезённого с Украины зерна другим государствам в рамках программы, предусматривающей оказание им гуманитарной помощи. РИА Новости пишет об этом со ссылкой на соответствующее заявление пресс-атташе правительства Петра Мюллера. Он акцентировал внимание на том, что в течение прошлого года в Польшу с Украины ввезли в пределах двух миллионов тонн зерна.

Фото: pixabay.com

Напомним, правительства Польши и Венгрии в связи с массовыми протестами фермеров ранее объявили о том, что приостанавливают импорт сельскохозяйственной продукции, которая беспошлинно поступает с Украины в Европу. Впоследствии аналогичное решение приняла Словакия.