Взаимоотношения Китая с Россией успешно выдержали целый ряд испытаний, поскольку им удалось найти путь к стратегическому взаимодоверию. Руководитель китайского МИД Цинь Ган проинформировал об этом в интервью корреспондентам саудовского издания Asharq Al-Awsat.
Напомним, ранее Цинь Ган выступил с заявлением о том, что Пекин планирует содействовать Кремлю в вопросах, связанных с разрешением украинского кризиса.
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Россия владеет инициативой, потому что знает когда бить и куда.