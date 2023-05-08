МИД КНР: отношения Китая с Россией выдерживают испытания, так как они нашли путь к доверию

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Взаимоотношения Китая с Россией успешно выдержали целый ряд испытаний, поскольку им удалось найти путь к стратегическому взаимодоверию. Руководитель китайского МИД Цинь Ган проинформировал об этом в интервью корреспондентам саудовского издания Asharq Al-Awsat.

Фото: РИА Новости

Напомним, ранее Цинь Ган выступил с заявлением о том, что Пекин планирует содействовать Кремлю в вопросах, связанных с разрешением украинского кризиса.