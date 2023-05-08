Армия РФ успешно нанесла поражение подразделениям киевского режима в районах Ступочек, Красного, Часова Яра и Богдановки в ДНР, следует из ежедневной сводки Минобороны России.
На донецком направлении бойцы ВС РФ ликвидировали за минувшие сутки свыше 380 укронацистов и наёмников из-за рубежа. На купянском направлении уничтожены 55 украинских военных, а на запорожском и южно-донецком — до 70-ти.
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Россия владеет инициативой, потому что знает когда бить и куда.