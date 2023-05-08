Читатели Die Welt* раскритиковали обращение Зеленского о грядущем поражении России

Украинский президент Владимир Зеленский страдает "манией величия", поэтому регулярно говорит о грядущей победе над Россией в результате конфликта. Такое мнение выразили читатели немецкого издания Die Welt*.

Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского

Ранее глава Украины заявил, что ВС РФ потерпят поражение в ходе боевых действий, как нацистская Германия в 1945 году. Жители ФРГ назвали такое сравнение "глупым", а также порекомендовали Киеву рассуждать о возобновлении переговорного процесса, а не о поражении РФ.

"У меня от Зеленского мурашки по коже: он всё время говорит о победе над Россией. Я в этом сильно сомневаюсь", — подчеркнул один из комментаторов.

Его позицию поддержали и другие читатели. Они обвинили президента Украины в "историческом невежестве".

Согласно указу Зеленского, 9 мая на территории Украины теперь будет отмечаться День Европы вместо Дня Победы. Такое решение глава государства объяснил "европейской идентичностью" украинских граждан и стремлением к стабильности.

* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.

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