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Читатели Die Welt* раскритиковали обращение Зеленского о грядущем поражении России

Мир

Украинский президент Владимир Зеленский страдает "манией величия", поэтому регулярно говорит о грядущей победе над Россией в результате конфликта. Такое мнение выразили читатели немецкого издания Die Welt*.

Читатели Die Welt* раскритиковали обращение Зеленского о грядущем поражении России
Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского

Ранее глава Украины заявил, что ВС РФ потерпят поражение в ходе боевых действий, как нацистская Германия в 1945 году. Жители ФРГ назвали такое сравнение "глупым", а также порекомендовали Киеву рассуждать о возобновлении переговорного процесса, а не о поражении РФ.

"У меня от Зеленского мурашки по коже: он всё время говорит о победе над Россией. Я в этом сильно сомневаюсь", — подчеркнул один из комментаторов.

Его позицию поддержали и другие читатели. Они обвинили президента Украины в "историческом невежестве".

Согласно указу Зеленского, 9 мая на территории Украины теперь будет отмечаться День Европы вместо Дня Победы. Такое решение глава государства объяснил "европейской идентичностью" украинских граждан и стремлением к стабильности.

* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.

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Вот они - причины конфликта России и Украины. С чего всё начиналось?
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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