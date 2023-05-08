Парламентарий Талаквадзе: Арахамия своими заявлениями вредит дружбе Украины с Грузией

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Заявления лидера фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давида Арахамии серьёзно вредят дружбе Украины с Грузией. Корреспонденты РИА Новости пишут об этом со ссылкой на соответствующее заявление вице-спикера парламента Грузии Арчила Талаквадзе. Политик полагает, что после выборов в парламент в Грузии сменится власть.

Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

По словам Талаквадзе, он хотел прибыть в Грузию на похороны Вахтанга Кикабидзе, однако, был предупреждён о том, что его могут не пустить на территорию страны.