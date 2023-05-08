Швейцарское предприятие Global Clearance Solutions AG, специализирующееся на производстве машин для разминирования, объявило о своём намерении поставить киевскому режиму не менее двух десятков единиц транспорта. Корреспонденты РИА Новости пишут, что правительство страны в этой сделке участия не принимает.
Министерство по реинтеграции Украины ранее выступило с заявлением о том, что в рамках подписанного с руководством Global Сlearance Solutions меморандума в 2023 году Киев получит около 20 машин для разминирования территорий.
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