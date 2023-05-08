Российский президент Владимир Путин направил поздравительные телеграммы в преддверии Дня Победы лидерам стран СНГ, Абхазии и Южной Осетии, сообщает пресс-служба Кремля.
При этом глава РФ отказался поздравлять с праздником руководителя Грузии Саломе Зурабишвили и лидера Молдавии Майю Санду. Украину в телеграммах упоминать не стали.
Путин в своём письме призвал не искажать историческую правду о Великой Отечественной войне и не оправдывать идейных наследников нацистов.
Ранее стало известно, что украинский президент Владимир Зеленский объявил 9 мая на территории своей страны Днём Европы вместо Дня Победы из-за "европейской идентичности" граждан. По его мнению, новый праздник поспособствует единству народов Европы, а также миру и стабильности.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Польские власти продолжают провоцировать Россию на военную агрессию, но это грозит катастрофическими последствиями, уверен аналитик Рональд Баразон.