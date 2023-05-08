Президент РФ Путин не поздравил с Днём Победы лидеров Грузии, Молдавии и Украины

Российский президент Владимир Путин направил поздравительные телеграммы в преддверии Дня Победы лидерам стран СНГ, Абхазии и Южной Осетии, сообщает пресс-служба Кремля.

Фото: Администрация президента РФ

При этом глава РФ отказался поздравлять с праздником руководителя Грузии Саломе Зурабишвили и лидера Молдавии Майю Санду. Украину в телеграммах упоминать не стали.

Путин в своём письме призвал не искажать историческую правду о Великой Отечественной войне и не оправдывать идейных наследников нацистов.

Ранее стало известно, что украинский президент Владимир Зеленский объявил 9 мая на территории своей страны Днём Европы вместо Дня Победы из-за "европейской идентичности" граждан. По его мнению, новый праздник поспособствует единству народов Европы, а также миру и стабильности.

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