Граждане КНР никогда не забудут те варварские преступления, которые были совершены НАТО на территории Югославии, следует из сегодняшнего заявления официального представителя китайского МИД Вана Вэньбиня.
Напомним, 24 марта 1999 года Югославия впервые подверглась бомбардировкам со стороны сил НАТО. Жертвами массированного удара, нанесённого по зданию посольства Китая в Белграде 7 мая, стали три человека. Ещё свыше двух десятков граждан были ранены, пишет РИА Новости.
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