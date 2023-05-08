Представитель МИД Вэньбинь: Китай не забудет преступления НАТО в Югославии

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Граждане КНР никогда не забудут те варварские преступления, которые были совершены НАТО на территории Югославии, следует из сегодняшнего заявления официального представителя китайского МИД Вана Вэньбиня.

Фото: fishki.net

Напомним, 24 марта 1999 года Югославия впервые подверглась бомбардировкам со стороны сил НАТО. Жертвами массированного удара, нанесённого по зданию посольства Китая в Белграде 7 мая, стали три человека. Ещё свыше двух десятков граждан были ранены, пишет РИА Новости.