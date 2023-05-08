Еврокомиссия (ЕК) направила государствам Евросоюза инициативы по 11-му пакету антироссийских санкций. Об этом проинформировал сегодня официальный представитель ЕК Эрик Мамер. Однако, он предпочёл не раскрывать детали новых санкционных ограничений, пишет "Интерфакс".
Мамер сообщил также о том, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен 9 мая прибудет с визитом в Киев. Информации о целях её поездки в украинскую столицу пока нет.
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