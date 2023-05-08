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Зеленский внёс в Верховную Раду законопроект о праздновании 8 мая Дня победы над нацизмом

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Мир

8 мая станет на Украине Днём памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. С такой инициативой выступил глава киевского режима Владимир Зеленский. Президент Украины уже внёс соответствующий указ на рассмотрение депутатов Верховной Рады.

Зеленский внёс в Верховную Раду законопроект о праздновании 8 мая Дня победы над нацизмом
Фото: Телеграм

По словам Зеленского, 8 мая подавляющее большинство народов мира вспоминают о величии победы над нацизмом. В этот день все чтят память погибших во время войны. Кроме того, 8 мая начал действовать Акт о безоговорочной капитуляции вермахта, резюмировал Зеленский.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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