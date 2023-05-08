8 мая станет на Украине Днём памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. С такой инициативой выступил глава киевского режима Владимир Зеленский. Президент Украины уже внёс соответствующий указ на рассмотрение депутатов Верховной Рады.
По словам Зеленского, 8 мая подавляющее большинство народов мира вспоминают о величии победы над нацизмом. В этот день все чтят память погибших во время войны. Кроме того, 8 мая начал действовать Акт о безоговорочной капитуляции вермахта, резюмировал Зеленский.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Польские власти продолжают провоцировать Россию на военную агрессию, но это грозит катастрофическими последствиями, уверен аналитик Рональд Баразон.