Зеленский внёс в Верховную Раду законопроект о праздновании 8 мая Дня победы над нацизмом

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8 мая станет на Украине Днём памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. С такой инициативой выступил глава киевского режима Владимир Зеленский. Президент Украины уже внёс соответствующий указ на рассмотрение депутатов Верховной Рады.

Фото: Телеграм

По словам Зеленского, 8 мая подавляющее большинство народов мира вспоминают о величии победы над нацизмом. В этот день все чтят память погибших во время войны. Кроме того, 8 мая начал действовать Акт о безоговорочной капитуляции вермахта, резюмировал Зеленский.