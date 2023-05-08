Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев опубликовал в соцсети сообщение, в котором посетовал на "короткую память" Европы и руководителей стран блока. Политик напомнил им о миллионе погибших советских солдат, освобождавших от нацизма в том числе и государства Европы. Медведев выразил глубокое убеждение в том, что Россия и в наше время обладает способностью сокрушить неонацистов, а также чудовищную идеологию Бандеры.
По словам Медведева, россияне всегда будут помнить о героях Второй мировой войны, искоренивших фашизм.
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