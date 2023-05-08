Yle: конфликт на Украине обеспечил рабочими местами жителей шведского Эрншельдсвика

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Украинский конфликт обеспечил рабочими местами жителей 55-тысячного шведского города Эрншельдсвик, в котором располагается самое крупное предприятие производителя оборонной техники BAE Systems Hägglunds. Об этом сообщил посетивший завод обозреватель Yle Пирьо Аувинен.

Фото: ru.interaztv.com

По его словам, местные жители крайне недовольны ситуацией, сложившейся на Украине. Однако, их радует, что из-за неё появилось много рабочих мест.

Предприятие специализируется на производстве боевых машин пехоты (БМП) CV90 и гусеничных бронированных вездеходов BvS10.