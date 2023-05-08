Украинский конфликт обеспечил рабочими местами жителей 55-тысячного шведского города Эрншельдсвик, в котором располагается самое крупное предприятие производителя оборонной техники BAE Systems Hägglunds. Об этом сообщил посетивший завод обозреватель Yle Пирьо Аувинен.
По его словам, местные жители крайне недовольны ситуацией, сложившейся на Украине. Однако, их радует, что из-за неё появилось много рабочих мест.
Предприятие специализируется на производстве боевых машин пехоты (БМП) CV90 и гусеничных бронированных вездеходов BvS10.
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