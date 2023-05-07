Правительство США готово использовать ранее применённые инструменты поддержки банковского сектора, если возникнет такая необходимость. Глава американского Минфина Джанет Йеллен заявила об этом в интервью корреспондентам ABC News. Таким образом она прокомментировала возможность внедрения мер, ориентированных на оказание поддержки банковскому сектору.
По словам Йеллен, регуляторы уже сделали всё возможное для предотвращения распространения проблем отрасли и сохранения доверия вкладчиков.
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