Джанет Йеллен: США готовы прибегнуть к прежним инструментам поддержки банков

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Правительство США готово использовать ранее применённые инструменты поддержки банковского сектора, если возникнет такая необходимость. Глава американского Минфина Джанет Йеллен заявила об этом в интервью корреспондентам ABC News. Таким образом она прокомментировала возможность внедрения мер, ориентированных на оказание поддержки банковскому сектору.

Фото: Us Senate Tv Via Cnp/Keystone Press Agency

По словам Йеллен, регуляторы уже сделали всё возможное для предотвращения распространения проблем отрасли и сохранения доверия вкладчиков.