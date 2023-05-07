Покушение на Соловьёва: Зеленский лично отдал приказ убить телеведущего

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После начала спецоперации на Украине телеведущему Владимиру Соловьёву позвонил президент России Владимир Путин и сообщил, что группировка из шести человек планировала устранить журналиста. Соловьёв признался, что сразу же позвонил своей матери и предупредил её о готовящемся покушении.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Он подчеркнул, что глава киевского режима Владимир Зеленский лично отдал приказ на убийство.

"В своём кокаиновом угаре он посмотрел одну из моих программ и отдал приказ меня убить. Я это знаю доподлинно", — отметил журналист в документальном фильме "За лентой".

Соловьёв добавил, что исполнители были очень "серьёзные", однако российские силовики оказались "серьёзнее" и помешали выполнить полученное задание.

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