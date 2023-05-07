"МК" сообщил, о чём умолчали военные ВС Румынии в инциденте с самолётом ВВС Польши L410 Turbole

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Информация об инциденте с польским самолётом-разведчиком L410 Turbole была опубликована в Минобороны Румынии. По версии этого ведомства, истребители выполняли патрулирование территорий. В этом момент в небе появился агрессивный российский самолёт. Он выполнял опасные маневры, из-за которых польский разведчик был вынужден вернуться на базу, а авиация Испании и Румынии не была направлена в эту зону.

Фото: By The National GuardTech. Sgt. Neil Ballecer - California Naitonal Guard, Public Domain

Бухарест не упомянул один интересный факт в своих обвинениях в сторону России. После того, как американский беспилотник "Жнец" был потоплен в водах Чёрного моря, США больше не отправляют свои БПЛА в РФ, но продолжают собирать разведданные о противнике. Для этой цели Вашингтон начал использовать авиацию своих союзников, включая польский самолёт-разведчик, который был выбран для сбора необходимой информации. Поэтому атака российского истребителя на польский самолёт была обоснованной в данном случае.

"МК" отмечает, что польский разведчик был выбран именно для сбора необходимой информации, поэтому атака истребителя ВКС РФ на него была оправдана.

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