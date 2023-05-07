"МК" назвал имена известных украинцев, которые продолжают владеть недвижимостью в Крыму

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У некоторых известных украинцев всё ещё есть недвижимость в Крыму, несмотря на то, что в прошлом году парламент Республики принял закон, позволяющий властям национализировать активы иностранных лиц, которые связаны с недружественными России государствами. Об этом пишет "МК".

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Плотно обосновались в своё время в Крыму украинские олигархи, каждый из них владел сотнями объектов недвижимости. Однако если с бизнесменами всё более менее понятно и "раскулачивают" их активно, то сложнее с украинскими звёздами и деятелями эстрады. И от активов, которые раньше приносили миллионы, а теперь стали компроматом, многие из них сами пытаются освободиться.

В Ялте за 2,5 миллиарда продаётся гостиница "Вилла София", которая принадлежит семье народной артистки СССР Софии Ротару. Объект раньше предлагали купить Алле Пугачёвой с мужем, однако они сочли вложение не перспективным.

До сих пор не лишился имущества на территории Крыма и нынешний президент Украины Владимир Зеленский, хотя власти периодически возвращаются к теме её изъятия.

На полуострове ведёт бизнес через посредников и бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк, давно проживающий в США, но ведущий на территории полуострова бизнес через посредников. Его кинотеатр в Ялте власти Крыма приняли решение национализировать.

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