Заявления представителей оппозиции Турции о необходимости присоединиться к антироссийским санкциям являются довольно рискованными для энергетики и экономики государства. Руководитель турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил об этом в интервью телеканалу Habertürk.
Чавушоглу акцентировал внимание на том, что Турция не намерена присоединяться к односторонним санкциям в отношении РФ, и при этом она не позволяет их обходить. Из недавнего заявления официального представителя турецкого лидера Ибрагима Калына следует, что санкционные меры Анкары против Москвы навредят в первую очередь самой Турции.
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