Посол России в Афинах Маслов напомнил грекам об уроках борьбы с нацизмом

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Европа, сильнее всех остальных пострадавшая от действий Гитлера, будто вернулась на 80 лет назад. В её крупнейшем государстве — Украине — правительство узурпировано неонацистским режимом. Посол РФ в Греции Андрей Маслов пишет об этом в статье под заголовком "День Победы: невыученные уроки".

Фото: pixabay.com

Российская Федерация, как и восемь десятилетий тому назад, ведёт в настоящее время схватку с нацизмом. Противник располагает при этом неограниченными ресурсами всего европейского континента, отмечает российский посол.