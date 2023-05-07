DWN: антироссийские провокации Польши приведут к новой мировой войне с миллионами жертв

0:47 Your browser does not support the audio element. Мир

Польские власти продолжают провоцировать Россию на военную агрессию, но это грозит катастрофическими последствиями, уверен аналитик Рональд Баразон.

Фото: Polsat News

В пример он привёл захват в Варшаве школьного здания при посольстве России.

"Мечта о сильном дяде НАТО, который уничтожит злых русских, быстро развеется", — предупредил Баразон в издании Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

В ходе нового мирового конфликта миллионы европейцев останутся без крова, столько же человек погибнет, а огромные территории перестанут быть пригодными для жизни.

"Это не принесёт триумфа польским разжигателям войны", — добавил обозреватель.

Он призвал Варшаву отказаться от опасной игры и не стремиться к новой мировой войне.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.