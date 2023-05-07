Польские власти продолжают провоцировать Россию на военную агрессию, но это грозит катастрофическими последствиями, уверен аналитик Рональд Баразон.
В пример он привёл захват в Варшаве школьного здания при посольстве России.
"Мечта о сильном дяде НАТО, который уничтожит злых русских, быстро развеется", — предупредил Баразон в издании Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
В ходе нового мирового конфликта миллионы европейцев останутся без крова, столько же человек погибнет, а огромные территории перестанут быть пригодными для жизни.
"Это не принесёт триумфа польским разжигателям войны", — добавил обозреватель.
Он призвал Варшаву отказаться от опасной игры и не стремиться к новой мировой войне.
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