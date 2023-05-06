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Американцы раскритиковали наряды жены и внучки Байдена на коронации Карла III

1:31
Мир

Известная американская консервативная юристка Дженна Эллис выразила своё неодобрение по поводу того, что жена и внучка президента США Джо Байдена Джилл и Финнеган на коронации Карла III появились в платьях, украшенных цветами украинского флага.

Американцы раскритиковали наряды жены и внучки Байдена на коронации Карла III
Фото: eer.ru

"Первая леди США представляет Украину, а не свою родную страну", — написала Эллис в Twitter*.

Комментатор Крис Таббс отметил, что женщины превратили коронацию британского монарха в шоу, а другие пользователи выразили своё неодобрение и считают, что такое поведение является неуважением к Соединённым Штатам Америки.

Один пользователь выразил мнение, что подобные ситуации указывают на необратимый упадок нации.

"Даже если это заранее не планировалось, Джилл и Финнеган не смутило, что они вдвоём выглядят, как ходячий флаг другой страны?" — спросила журналистка Лора Лумер.

"Бедняжки, думали, что приехали на встречу к Зеленскому", — посмеялся подписчик Эллис.

В прошлую субботу состоялась коронация британского короля Карла III и его супруги — королевы-консорта Камиллы. Более двух тысяч гостей, включая представителей 203 стран и территорий, а также около 100 глав государств были приглашены в Букингемский дворец на церемонию. Среди гостей были жена Владимира Зеленского Елена и премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Коронация Карла III
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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