Боевики Грузинского легиона ВСУ записали видеообращение, в котором начали угрожать мирным жителям. Радикалы заявили, что намерены убивать простых граждан, издеваться над военнопленными и насиловать женщин. Кроме того, боевики пообещали "танцевать на могилах" погибших людей.
Наёмники подчеркнули, что будут принимать участие в контрнаступлении украинской армии. После этого Грузинский легион намерен захватить Абхазию и Осетию.
"Злобные клоуны-террористы", — отметили военные корреспонденты "Русской весны".
Ранее один из военнослужащих ВСУ рассказал о самых жестоких наёмниках. По его словам, они "очень любят" снимать скальпы с погибших солдат.
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