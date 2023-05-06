РВ: боевики Грузинского легиона ВСУ сняли видео с угрозами

0:47 Your browser does not support the audio element. Мир

Боевики Грузинского легиона ВСУ записали видеообращение, в котором начали угрожать мирным жителям. Радикалы заявили, что намерены убивать простых граждан, издеваться над военнопленными и насиловать женщин. Кроме того, боевики пообещали "танцевать на могилах" погибших людей.

Фото: https://t.me/RVvoenkor

Наёмники подчеркнули, что будут принимать участие в контрнаступлении украинской армии. После этого Грузинский легион намерен захватить Абхазию и Осетию.

"Злобные клоуны-террористы", — отметили военные корреспонденты "Русской весны".

Ранее один из военнослужащих ВСУ рассказал о самых жестоких наёмниках. По его словам, они "очень любят" снимать скальпы с погибших солдат.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.