Российскими следственными органами начато расследование уголовного дела в отношении украинской актрисы Адрианны Курилец, рассказал глава СК РФ Александр Бастрыкин.
Уроженка Львова стала известна после публикации рекламного ролика, где она перерезает серпом горло человеку, одетому в форму Вооруженных Сил России, и сопровождает действо экстремистскими высказываниями.
"Подобное видео схоже с вопиющими кадрами убийств, которые выпускают боевики запрещенной в России организации "Исламское государство"*. Всё это показывает те идеи, которые действующая на Украине власть продолжает транслировать обществу", — отметил Бастрыкин в интервью агентство РИА Новости.
Ранее политолог предположил, что ликвидация украинского президента будет выгодна и Вашингтону, и Москве.
* - признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 29.12.2014 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
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Российские артисты долгое время участвовали в концертах к 9 Мая, а после начала СВО изменили свои позиции.