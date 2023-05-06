СК РФ завел дело на украинскую актрису Курилец, зарезавшую в кадре серпом русского солдата

1:06 Your browser does not support the audio element. Мир

Российскими следственными органами начато расследование уголовного дела в отношении украинской актрисы Адрианны Курилец, рассказал глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Фото: Кадр из видео с Youtube-канала RUSSIA EVERYDAY

Уроженка Львова стала известна после публикации рекламного ролика, где она перерезает серпом горло человеку, одетому в форму Вооруженных Сил России, и сопровождает действо экстремистскими высказываниями.

"Подобное видео схоже с вопиющими кадрами убийств, которые выпускают боевики запрещенной в России организации "Исламское государство"*. Всё это показывает те идеи, которые действующая на Украине власть продолжает транслировать обществу", — отметил Бастрыкин в интервью агентство РИА Новости.

Ранее политолог предположил, что ликвидация украинского президента будет выгодна и Вашингтону, и Москве.

* - признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 29.12.2014 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.