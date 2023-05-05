Дугин призвал Россию сыграть на опережение и объявить Украине войну

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Скоро начнётся решительное наступление украинской армии, поэтому России следует "сыграть на опережение". Об этом сообщил философ Александр Дугин.

Фото: unz.com

По его мнению, не стоит ждать серьёзной эскалации конфликта, а заранее объявить Украине войну и всеобщую мобилизацию.

"Уже не осталось красных линий, чтобы ещё чего-то ждать", — указал Дугин в своём Telegram-канале.

Профессор объяснил: если не вступить в настоящую войну сейчас, то придётся применить ядерное оружие. Однако можно одержать победу другими способами — "простой войной и простой тотальной мобилизацией", отметил Дугин.

"Не по ходу наступления врага, а чуть раньше", — заключил философ.

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