Экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер уверен, что у Украины нет никаких шансов на победу в противостоянии с Россией, обладающей мощным военным потенциалом.
"Нет никаких причин для того, чтобы считать, что Россия проиграет. Я лично считаю, что Россия накопила военный потенциал для того, чтобы разгромить Украину в военном отношении", — сказал Риттер журналистам.
Это заявление Риттер сделал на презентации своей книги "Гонка разоружения", которая состоялась в Санкт-Петербурге.
Разведчик уверен, что полное поражение Украины можно будет наблюдать в конце лета-начале осени.
До этого Риттер уже говорил, что не верит в успех украинского наступления. Офицер считает, что в этом случае ВСУ ждут тяжёлые потери. А Зеленскому Риттер посоветовал как можно скорее уйти в отставку.
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