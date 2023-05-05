Скотт Риттер: Украина потерпит поражение в конце лета или начале осени

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Экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер уверен, что у Украины нет никаких шансов на победу в противостоянии с Россией, обладающей мощным военным потенциалом.

Фото: Телеграм-канал Дмитрия Гордона

"Нет никаких причин для того, чтобы считать, что Россия проиграет. Я лично считаю, что Россия накопила военный потенциал для того, чтобы разгромить Украину в военном отношении", — сказал Риттер журналистам.

Это заявление Риттер сделал на презентации своей книги "Гонка разоружения", которая состоялась в Санкт-Петербурге.

Разведчик уверен, что полное поражение Украины можно будет наблюдать в конце лета-начале осени.

До этого Риттер уже говорил, что не верит в успех украинского наступления. Офицер считает, что в этом случае ВСУ ждут тяжёлые потери. А Зеленскому Риттер посоветовал как можно скорее уйти в отставку.

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