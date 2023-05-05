Израиль поможет Эстонии "обеспечить преимущество" над РФ с закрытых позиций

0:37 Your browser does not support the audio element. Мир

Эстония планирует закупить у Израиля барражирующие боеприпасы Harop в ответ на спецоперацию России на Украине, сообщает EADaily.

Фото: phonoteka.org

В Таллине полагают, что контракт позволит увеличить возможности страны вести огонь с закрытых позиций. Израильские беспилотники "обеспечат преимущество над противником на больших расстояниях", отметили в Эстонии.

Глава Минобороны страны Ханно Певкур подчеркнул, что важность огня с закрытых позиций невозможно переоценить, поскольку Россия нанесла значительный ущерб Украине именно таким образом.

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