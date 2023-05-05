Киев перестаёт быть участником соглашения о сотрудничестве в сфере ветмедицины, который был подписан с Минском ещё в 2002 году. Об этом заявил представитель правительства Украины в Верховной раде Тарас Мельничук .
"Прекращено действие соглашения между правительством Украины и правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области ветеринарной медицины".
Уточняется, что заключенное в 2013 году соглашение о партнерстве в сфере карантина и защиты растений также перестаёт своё действие.
Напомним, что ранее, в декабре 2022 года, между Киевом и Минском прекратилось сотрудничество в области воздушного сообщения, которое действовало аж с 1995 года.
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