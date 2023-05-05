Совет ЕС выделит €1 млрд на совместную закупку боеприпасов для Киева

0:41 Your browser does not support the audio element. Мир

В скором времени Украина получит дополнительные боеприпасы, на которые страны Евросоюза потратят €1 млрд.

Фото: err.ru

Совместная закупка стран предполагает снабжение Киева всем необходимым: в первую очередь, это артиллерийские снаряды калибра 155 мм и ракеты, если ВСУ будет сильно в них нуждаться. Всё это страны ЕС хотят закупить у европейской военной промышленности.

Напомним, что ранее США предоставили Украине 37-й пакет военной помощи на сумму 300 миллионов долларов. Главными атрибутами стали снаряды для РСЗО HIMARS, гаубиц.