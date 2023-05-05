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Совет ЕС выделит €1 млрд на совместную закупку боеприпасов для Киева

0:41
Мир

В скором времени Украина получит дополнительные боеприпасы, на которые страны Евросоюза потратят €1 млрд.

Совет ЕС выделит €1 млрд на совместную закупку боеприпасов для Киева
Фото: err.ru

Совместная закупка стран предполагает снабжение Киева всем необходимым: в первую очередь, это артиллерийские снаряды калибра 155 мм и ракеты, если ВСУ будет сильно в них нуждаться. Всё это страны ЕС хотят закупить у европейской военной промышленности.

Напомним, что ранее США предоставили Украине 37-й пакет военной помощи на сумму 300 миллионов долларов. Главными атрибутами стали снаряды для РСЗО HIMARS, гаубиц.

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Автор Александра Князькина
Александра Князькина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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