В скором времени Украина получит дополнительные боеприпасы, на которые страны Евросоюза потратят €1 млрд.
Совместная закупка стран предполагает снабжение Киева всем необходимым: в первую очередь, это артиллерийские снаряды калибра 155 мм и ракеты, если ВСУ будет сильно в них нуждаться. Всё это страны ЕС хотят закупить у европейской военной промышленности.
Напомним, что ранее США предоставили Украине 37-й пакет военной помощи на сумму 300 миллионов долларов. Главными атрибутами стали снаряды для РСЗО HIMARS, гаубиц.
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Боевик ВСУ впал в ужас, подумав, что где-то рядом находятся российские военные. Видео появилось в Сети.