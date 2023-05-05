В скором времени правительство Молдавии введёт временные запреты на импорт зерновых и масличных культур украинского происхождения. Об это заявил министр сельского хозяйства Молдавии Владимир Боля в ходе его официального диалога с главой представительства ЕС в Кишинёве Янисом Мажейксом.
"Боля проинформировал дипломата о намерении Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности временно применить меры, идентичные мерам ЕС, в отношении импорта зерновых и масличных культур украинского происхождения".
Также отмечается, что молдавские аграрии получат дополнительную поддержку со стороны своего правительства для более плодотворного и обширного производства соответствующей продукции.
Напомним, что ранее Еврокомиссия запретила вывозить зерно с Украины в пять стран Восточной Европы, однако транзит в другие страны Евросоюза осуществлять позволительно. Такое распоряжение действует со 2 мая по 5 июня.
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