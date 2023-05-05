Армин Паппергер, глава германского оборонного концерна Rheinmetall, поделился планами компании по снабжению Украины. Организация намерена производить до 600 тыс. артиллерийских боеприпасов в год для дальнейших поставок на территорию Киева.
"Мы можем расширить наше производство до 600 тыс. артиллерийских боеприпасов в год"
Напомним, что ранее поступила информация о дополнительных выплатах Украине €1,5 млрд для обеспечения боеприпасов. Финансовая помощь поступит со стороны Европейской комиссии - слова еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона.
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